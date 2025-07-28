В Башкирии количество пострадавших в аварии с автобусом возросло

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии пострадавших в крупной аварии с туристическим автобусом.
Напомним, 27 июля на 35 км автодороги Малояз – Верхние Киги упал в кювет и перевернулся автобус с туристами из Удмуртии. В салоне находилось 43 пассажира. Выяснилось, что в аварии пострадали 26 человек.
На место происшествия оперативно выехали 7 бригад скорой помощи. 15 человек были доставлены в Месягутовскую ЦРБ. 8 из них госпитализированы: 2 — в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Для оказания помощи дополнительно привлечены 6 врачей и 4 медицинские сестры. Рассматривается эвакуации тяжёлых пациентов в Уфу. Ещё 11 человек осмотрены в Кигинской ЦРБ, им назначено амбулаторное лечение.
Расследование случившегося продолжается.
Фото: ГАИ РБ.