В Башкирии количество пострадавших в аварии с автобусом возросло

На место происшествия оперативно выехали 7 бригад скорой помощи. 15 человек были доставлены в Месягутовскую ЦРБ. 8 из них госпитализированы: 2 — в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Для оказания помощи дополнительно привлечены 6 врачей и 4 медицинские сестры. Рассматривается эвакуации тяжёлых пациентов в Уфу. Ещё 11 человек осмотрены в Кигинской ЦРБ, им назначено амбулаторное лечение.