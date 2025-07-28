В Уфе за два дня остановили 22 нетрезвых водителей

Также были задержаны 22 нетрезвых автомобилиста. Ровно половина из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В ГАИ напомнили, что по Кодексу об административных правонарушениях, в таком случае водителям грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет.