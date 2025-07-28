В Уфе за два дня остановили 22 нетрезвых водителей

В ГАИ Башкирии рассказали о результатах проверки автомобилистов, которая состоялась в минувшие выходные.
В Уфе инспекторам удалось пресечь 588 нарушений правил дорожного движения. Отмечается, что чаще всего автолюбители не пристегивали ремни безопасности (93 нарушения), не уступали пешеходам (16), перевозили детей без удерживающих устройств (25).
Также были задержаны 22 нетрезвых автомобилиста. Ровно половина из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В ГАИ напомнили, что по Кодексу об административных правонарушениях, в таком случае водителям грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет.