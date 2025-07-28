В Уфе спасли мужчину с кровоизлиянием в мозг

Врачи РКБ им. Куватова в Уфе спасли жизнь 37-летнего мужчины, у которого диагностировали кровоизлияние в мозг.
Пациента экстренно доставили в медицинское учреждение без сознания. Утром у мужчины начались сильнейшая головная боль и судороги. Скорая помощь оперативно доставила пострадавшего в больницу.
Буквально за полчаса команда врачей провела обследование и поставила диагноз: острое нарушение мозгового кровообращения, разрыв аневризмы в средней мозговой артерии. Они выявили образование гематомы височной доли с субарахноидальным кровоизлиянием. В тот же день нейрохирурги провели операцию, чтобы убрать гематому и закрыть аневризму с помощью клипса.
Сейчас мужчина идет на поправку — у него отмечается положительная динамика. Впереди пациента ждёт реабилитация для возвращения к нормальной жизни.
Фото: РДК им. Куватова.