В Уфе спасли мужчину с кровоизлиянием в мозг

Буквально за полчаса команда врачей провела обследование и поставила диагноз: острое нарушение мозгового кровообращения, разрыв аневризмы в средней мозговой артерии. Они выявили образование гематомы височной доли с субарахноидальным кровоизлиянием. В тот же день нейрохирурги провели операцию, чтобы убрать гематому и закрыть аневризму с помощью клипса.