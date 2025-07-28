В заповеднике Башкирии подсчитали бурых медведей

В Башкирском заповеднике специалисты подсчитали бурых медведей. Об этом рассказали представители организации.
Учёт косолапых проводился традиционным методом. По утренней росе на учетных маршрутах специалисты обследовали все ручьи, сухие лога, дороги. Они фиксировали все следы, а после измеряли ширину передней лапы.
Так, в этом году подсчитали 75 зверей. Среди учтенных медведей — три самки с двумя медвежатами, одна самка — с одним медвежонком. При этом в 2024 году специалисты насчитали 67 медведей, а годом ранее всего — 55.
Фото: Башкирский государственный заповедник.