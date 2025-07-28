В заповеднике Башкирии подсчитали бурых медведей

Учёт косолапых проводился традиционным методом. По утренней росе на учетных маршрутах специалисты обследовали все ручьи, сухие лога, дороги. Они фиксировали все следы, а после измеряли ширину передней лапы.

Так, в этом году подсчитали 75 зверей. Среди учтенных медведей — три самки с двумя медвежатами, одна самка — с одним медвежонком. При этом в 2024 году специалисты насчитали 67 медведей, а годом ранее всего — 55.