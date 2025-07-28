В лесах Башкирии за два дня заблудились 8 человек

В Белорецком районе в селе Верхнеаршинский от туристической группы отстала женщина. Похожий случай произошёл в Уфимском районе в деревне Николаевка – там так же в лесу заблудилась женщина. В Краснокамском районе в селе Новоуразово два человека на переправе зашли в лес и потерялись. А в Чекмагушевском районе в селе Митро-Аюповское в поле заблудился мужчина. В Белорецком районе на водопаде Атыш мужчина с женой и дядей уехали на квадротур и перестали выходить на связь.