В Башкирии осудили мужчину, который до смерти избил человека

В Балтачевском районе перед судом предстал местный житель, который принял участие в драке. Конфликт оказался со смертельным исходом.

В декабре прошлого года между мужчиной и сожителем его сестры произошла ссора. Оппоненты находились в состоянии опьянения. В порыве агрессии мужчина ударил возлюбленного сестры и толкнул с лестничной клетки в подъезде. Мужчина ударился головой о батарею и получил травмы, от которых через несколько дней скончался.