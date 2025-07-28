В Башкирии 525 пар заключили брак в зеркальную дату

Представители Госкомюстиции Башкирии сообщили, что в зеркальную дату в республике узами брака связали себя 525 пар.
25.07.2025 ЗАГСы Уфы зарегистрировали 119 браков. Больше всего женились в Кировском (26), Советском (17), Ленинском и Орджоникидзевском (по 15) районах.
По республике первое место по количеству зарегистрированных браков занимает отдел ЗАГСа Нефтекамска — 28 браков, следом идет Белорецк – 20 пар, замыкает тройку Благовещенск – 19 пар. Из районов республики наибольшее количество браков зарегистрировано в Абзелиловском районе — 15 браков, на втором месте Чишминский район – 14.