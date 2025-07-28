В Башкирии 525 пар заключили брак в зеркальную дату

Представители Госкомюстиции Башкирии сообщили, что в зеркальную дату в республике узами брака связали себя 525 пар.

25.07.2025 ЗАГСы Уфы зарегистрировали 119 браков. Больше всего женились в Кировском (26), Советском (17), Ленинском и Орджоникидзевском (по 15) районах.