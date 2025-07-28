Рейс Москва-Уфа-Москва отменили из-за сбоя систем

Авиарейсы компании «Аэрофлот» были отменены из-за сбоя информационных систем. В частности, отменили полёт Москва-Уфа-Москва.
Пассажиры находятся в аэропорту Шереметьево. Для того, чтобы забрать оформленный ранее багаж, пассажиры отмененных рейсов могут обратиться в зал выдачи багажа. Также доступен возврат денег или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней.
Кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты. Оформить возврат или переоформить билет, купленный у агента, необходимо по месту покупки.