В Башкирии без вести пропал грибник

Как сообщили в Госкомитете по ЧС, 55-летний житель Аши отправился за грибами. 27 июля днём мужчина позвонил жене и сообщил, что заблудился. Звонок прервался, и больше на связь грибник не выходил. Вскоре местные жители обнаружили мотоцикл пропавшего у опушки леса. К поискам подключились правоохранители и волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».