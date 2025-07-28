В Башкирии без вести пропал грибник

В Иглинском районе пропал грибник. Инцидент произошёл в окрестностях села Казаяк.
Как сообщили в Госкомитете по ЧС, 55-летний житель Аши отправился за грибами. 27 июля днём мужчина позвонил жене и сообщил, что заблудился. Звонок прервался, и больше на связь грибник не выходил. Вскоре местные жители обнаружили мотоцикл пропавшего у опушки леса. К поискам подключились правоохранители и волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Поиски пропавшего велись даже ночью в дождь и холод. К счастью, 28 июля утром жена мужчины сообщила поисковому отряду, что муж вернулся домой. Оказалось, он, промокший до нитки, всю ночь провёл у разведённого костра, а утром смог найти дорогу обратно.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.