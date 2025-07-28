Глава Башкирии напомнил о мерах поддержки участников СВО и их семей

Мы предоставляем им возможность поправить здоровье, пройти переобучение, найти себе занятие по душе. Стараемся окружить заботой детей участников спецоперации. Пока их отцы, а у кого-то и матери, защищают Родину, они ни в чём не должны нуждаться. Питание, образование, возможности для развития — лишь то немногое, что мы можем для них сделать.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан