Глава Башкирии напомнил о мерах поддержки участников СВО и их семей

Радий Хабиров напомнил о важности системной помощи участникам специальной военной операции и их близким. Он отметил, что эта работа остается приоритетной для республики.
В регионе действует 54 программы, которые охватывают различные сферы жизни — образование, медпомощь, соцзащита, трудоустройство, решение бытовых проблем и другие.
Особое внимание уделяется вернувшимся с фронта бойцам и их семьям.
Глава региона подчеркнул необходимость создания комфортных условий для детей участников спецоперации, чтобы они не испытывали недостатка в чем-либо, пока их родители защищают страну. В социальных сетях он сообщил о постоянном обновлении списка мер поддержки.
Также Хабиров призвал местные власти и руководителей республиканских организаций подходить ответственно к вопросам помощи военнослужащим и их семьям, отмечая, что это одна из главных задач на сегодняшний день.
Фото: Радий Хабиров, Vk