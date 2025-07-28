Глава Башкирии напомнил о мерах поддержки участников СВО и их семей

Радий Хабиров напомнил о важности системной помощи участникам специальной военной операции и их близким. Он отметил, что эта работа остается приоритетной для республики.

Фото №1 - Глава Башкирии напомнил о мерах поддержки участников СВО и их семей

В регионе действует 54 программы, которые охватывают различные сферы жизни — образование, медпомощь, соцзащита, трудоустройство, решение бытовых проблем и другие.

Особое внимание уделяется вернувшимся с фронта бойцам и их семьям.

Мы предоставляем им возможность поправить здоровье, пройти переобучение, найти себе занятие по душе. Стараемся окружить заботой детей участников спецоперации. Пока их отцы, а у кого-то и матери, защищают Родину, они ни в чём не должны нуждаться. Питание, образование, возможности для развития — лишь то немногое, что мы можем для них сделать.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Глава региона подчеркнул необходимость создания комфортных условий для детей участников спецоперации, чтобы они не испытывали недостатка в чем-либо, пока их родители защищают страну. В социальных сетях он сообщил о постоянном обновлении списка мер поддержки.

Также Хабиров призвал местные власти и руководителей республиканских организаций подходить ответственно к вопросам помощи военнослужащим и их семьям, отмечая, что это одна из главных задач на сегодняшний день.

Фото: Радий Хабиров, Vk

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