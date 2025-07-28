В Башкирии от укусов змей пострадали 11 человек

В Госкомитете Башкирии по ЧС сообщили, что в экстренные службы республики поступило уже более 60 сообщение о змеях.

Фото №1 - В Башкирии от укусов змей пострадали 11 человек

В частности, с жалобами на укусы змей обратились 11 человек. К счастью, летальных случаев зафиксировано не было.

Спасатели рекомендуют:

— При обнаружении змеи не стоит беспокоить ее. Не приближайтесь к ней сами – змеи кусают только в целях самозащиты.

— Если вы случайно наткнулись на змею, то замрите. В большинстве случаев змея уползет сама.

— Если змея ведет себя агрессивно, то отступайте медленно, но не поворачивайтесь к ней спиной и не делайте резких движений.

— Если вы собираетесь на природу, то надевайте высокую обувь с толстой подошвой.

— В случае экстренной ситуации звоните по номеру 112.

Фото: freepik

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