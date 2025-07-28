В санаториях Башкирии поправили здоровье более 7000 участников СВО

В санаториях Башкортостана поправили здоровье более 7 тыс. участников СВО и членов их семей. Об этом главе республики доложили на оперативном совещании в правительстве.

Вице-премьер — министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов напомнил, что в республике действуют 54 региональные меры поддержки для бойцов и их близких. Им, например, помогают с трудоустройством. За содействием в поисках работы в центры занятости Башкортостана обратились уже более 2 тысяч человек.

Люди также могут рассчитывать на сертификаты на газификацию, бесплатные земельные участки или жилье по льготной стоимости. Для оперативного решения вопросов в регионе работает Межведомственная комиссия при Главе республики. С начала года состоялось десять заседаний МВК, в том числе три выездных.

Радий Хабиров подчеркнул, что должна продолжаться работа с демобилизованными военнослужащими в части диспансеризации и медицинской реабилитации.