В Бирске возбуждено уголовное дело по факту некачественного ремонта дороги

В Бирске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего ремонта дороги. Установлено, что в 2024 году «Управление благоустройства» городского поселения и компания «Стройтехнологии» заключили муниципальный контракт по ремонту дороги на улице Ленина на сумму более 16 млн рублей.

Подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства в полном объеме. При этом руководителем учреждения подписаны акты выполненных работ, на основании которых произведена оплата на сумму свыше 4 млн рублей.