В Башкирии мужчина превратил жизнь бывшей жены в кошмар

В Салавате будут судить мужчину, который превратил в кошмар жизнь своей бывшей супруги. Он караулит ее возле дома, стоит под окнами, а когда ловит, то избивает и угрожает расправой. Женщина уже не раз жаловалась в полицию, там возбудили уголовное дело и довели его до суда. Фемида судила преследователя за угрозу убийством и проникновение в жилище. Но тот отделался лишь исправительными работами. А после суда вновь принялся за старое. Что делать пострадавшей в этой истории и есть ли у нее счастливый конец?

Рядовой выход из дома для Анастасии Елагиной из Салавата — настоящий квест. Вначале женщина изучает камеры наблюдения в подъезде, а затем, вооружившись перцовым баллончиком, аккуратно выходит. Всему виной, рассказывает Анастасия, бывший супруг, который постоянно ее караулит, угрожает и избивает.

Я уже всего боюсь. Я хожу на улицу, оглядываюсь. Когда я выхожу на улицу, я не беру с собой телефон, потому что он может либо подбежать, разбить его, либо отобрать. Анастасия Елагина, пострадавшая

История Анастасии и Владислава начались 5 лет назад. И всё было хорошо до тех пор, пока мужчина не начал поднимать на нее руку. Терпеть издевательства Анастасия не стала и подала на развод. Но вот разойтись мирно не получилось. Женщина говорит, что бывший муж буквально обезумел: начал ей угрожать расправой, а еще постоянно стоит под окнами и дверями, поджидает ее в подъезде.

Мама Анастасии — Гузель Колосова — не раз становилась свидетелем всех этих разборок. Она уверяет, что Владислава не смущают даже собственные дети, на их глазах несколько раз происходила экзекуция.

Анастасия написала с десяток заявлений и жалоб на Владислава в полицию. Правоохранительные органы вначале проводили беседы, штрафовали — не помогло. Тогда возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

В настоящее время по новому обращению женщины о противоправных действиях бывшего мужа следственным управлением проводится процессуальная проверка. По ее результатам будет принято решение. Евгений Каневский, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан

Владислава уже привлекали к ответственности и даже судили. За угрозу убийством и незаконное проникновение в жилье он отделался принудительными работами. Видимо, чувствуя безнаказанность, вновь выследил бывшую жену и нанес ей побои. Свои действия мужчина объясняет ревностью и требует, чтобы бывшая супруга вернулась к нему.

После событий, которые произошли в июне, Анастасией было написано новое заявление. Поэтому уже в ближайшее время в отношении Владислава возбудят новое, уже третье уголовное дело. И на этот раз вряд ли повезет отделаться принудительными работами.