В Башкирии мужчина превратил жизнь бывшей жены в кошмар

В Салавате будут судить мужчину, который превратил в кошмар жизнь своей бывшей супруги. Он караулит ее возле дома, стоит под окнами, а когда ловит, то избивает и угрожает расправой. Женщина уже не раз жаловалась в полицию, там возбудили уголовное дело и довели его до суда. Фемида судила преследователя за угрозу убийством и проникновение в жилище. Но тот отделался лишь исправительными работами. А после суда вновь принялся за старое. Что делать пострадавшей в этой истории и есть ли у нее счастливый конец?
Рядовой выход из дома для Анастасии Елагиной из Салавата — настоящий квест. Вначале женщина изучает камеры наблюдения в подъезде, а затем, вооружившись перцовым баллончиком, аккуратно выходит. Всему виной, рассказывает Анастасия, бывший супруг, который постоянно ее караулит, угрожает и избивает.
История Анастасии и Владислава начались 5 лет назад. И всё было хорошо до тех пор, пока мужчина не начал поднимать на нее руку. Терпеть издевательства Анастасия не стала и подала на развод. Но вот разойтись мирно не получилось. Женщина говорит, что бывший муж буквально обезумел: начал ей угрожать расправой, а еще постоянно стоит под окнами и дверями, поджидает ее в подъезде.
Мама Анастасии — Гузель Колосова — не раз становилась свидетелем всех этих разборок. Она уверяет, что Владислава не смущают даже собственные дети, на их глазах несколько раз происходила экзекуция.
Анастасия написала с десяток заявлений и жалоб на Владислава в полицию. Правоохранительные органы вначале проводили беседы, штрафовали — не помогло. Тогда возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Владислава уже привлекали к ответственности и даже судили. За угрозу убийством и незаконное проникновение в жилье он отделался принудительными работами. Видимо, чувствуя безнаказанность, вновь выследил бывшую жену и нанес ей побои. Свои действия мужчина объясняет ревностью и требует, чтобы бывшая супруга вернулась к нему.
После событий, которые произошли в июне, Анастасией было написано новое заявление. Поэтому уже в ближайшее время в отношении Владислава возбудят новое, уже третье уголовное дело. И на этот раз вряд ли повезет отделаться принудительными работами.
Адвокаты поясняют, что наиболее вероятный сценарий будет выглядеть так. Следователи закончат расследование уголовного дела и передадут его в суд. А Фемида, учитывая все прошлые «заслуги» антигероя нашего репортажа, примет решение. И связано оно, скорее всего, будет с лишением свободы.