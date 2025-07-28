В Башкирии запустили 45 проектов для студенческих отрядов

На оперативном совещании Правительства Башкирии в ЦУРе выступила руководитель Башкортостанского отделения РСО Элина Саматова. Она рассказала, что в республике запускают 45 трудовых проектов для студенческих отрядов. Уже в августе начнётся реализация ещё 7 новых проектов.

Фото №1 - В Башкирии запустили 45 проектов для студенческих отрядов

5600 студентов работают в пяти направлениях: это сельское хозяйство, производство, сервис, педагогика и медицина. На конец летнего трудового семестра 2025 года запланировано трудоустройство более 7,6 тысячи бойцов. Для сравнения, в 2024 году было трудоустроено 3930 студотрядовцев. Результаты достигнуты благодаря работе координационного совета по развитию студенческих отрядов в республике. Всего в этом году будет реализовано 52 трудовых проекта, включая 1 окружной, 1 межрегиональный и 50 региональных проектов. Окружной трудовой проект проходит на базе Республиканской клинической психиатрической больницы. Межрегиональный проект «Люди дела» направлен на ремонт и обслуживание железных дорог.

Элина Саматова

Сегодня в трудовых отрядах подростков участвуют 800 школьников. До конца года планируется привлечь еще около 2 тысяч ребят. На круглогодичную работу на предприятия республики трудоустроено 1340 студентов по сервисному направлению. Зарплата зависит от сферы деятельности: от 25 до 112 тысяч рублей. Самые высокие доходы получают бойцы в строительстве, рыболовстве и сельском хозяйстве.

Элина Саматова добавила, что для подготовки студентов к трудовому семестру с октября 2024 года по июнь 2025 года обучение прошли 4012 человек на общую сумму 56,2 млн рублей.

Чтобы привлечь студентов к участию в студенческих отрядах во время оплачиваемой производственной практики, мы совместно с ведомствами разрабатываем мотивационную карту «Труд Крут». На данный момент удалось договориться с 150 предпринимателями и организациями. Также мы работаем над созданием скидочных карт с символикой студенческих отрядов.

Элина Саматова

Глава республики подчеркнул важность обеспечения студентов охраной труда во время их трудового семестра.

Мы взялись за это дело, должны довести до конца. Год назад мы начали развивать это направление, и уже есть результаты. Раньше как было, местные власти и предприятия активно участвовали в организации работы, предоставляли жильё, питание и охрану труда. Сейчас необходимо решить вопрос с проживанием студентов. Прежде всего, студотряды — это возможность общения, заработка. Студенты могут какое-то время жить на эти деньги. Мы все так жили. Я после первого года работы в студотрядах полетел в Санкт-Петербург, в неплохой гостинице жил, мы вот так работали.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 
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