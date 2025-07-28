В Башкирии запустили 45 проектов для студенческих отрядов

На оперативном совещании Правительства Башкирии в ЦУРе выступила руководитель Башкортостанского отделения РСО Элина Саматова. Она рассказала, что в республике запускают 45 трудовых проектов для студенческих отрядов. Уже в августе начнётся реализация ещё 7 новых проектов.
Сегодня в трудовых отрядах подростков участвуют 800 школьников. До конца года планируется привлечь еще около 2 тысяч ребят. На круглогодичную работу на предприятия республики трудоустроено 1340 студентов по сервисному направлению. Зарплата зависит от сферы деятельности: от 25 до 112 тысяч рублей. Самые высокие доходы получают бойцы в строительстве, рыболовстве и сельском хозяйстве.
Элина Саматова добавила, что для подготовки студентов к трудовому семестру с октября 2024 года по июнь 2025 года обучение прошли 4012 человек на общую сумму 56,2 млн рублей.
Глава республики подчеркнул важность обеспечения студентов охраной труда во время их трудового семестра.