В Башкирии запустили 45 проектов для студенческих отрядов

Мы взялись за это дело, должны довести до конца. Год назад мы начали развивать это направление, и уже есть результаты. Раньше как было, местные власти и предприятия активно участвовали в организации работы, предоставляли жильё, питание и охрану труда. Сейчас необходимо решить вопрос с проживанием студентов. Прежде всего, студотряды — это возможность общения, заработка. Студенты могут какое-то время жить на эти деньги. Мы все так жили. Я после первого года работы в студотрядах полетел в Санкт-Петербург, в неплохой гостинице жил, мы вот так работали.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан