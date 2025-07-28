В Башкирии устанавливают основание на участке автодороги Белебей–Николаевка–Туймазы–Бакалы

В Туймазинском районе завершили фрезерование изношенного покрытия и приступили к устройству основания на участке автодороги Белебей–Николаевка–Туймазы–Бакалы. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» подрядная организация ведет работы между сёлами Анновка и Кальшали, сообщили в минтрансе республики.

Фото №1 - В Башкирии устанавливают основание на участке автодороги Белебей–Николаевка–Туймазы–Бакалы

В этом году планируется привести в нормативное состояние участок протяженностью 4,5 км. В дальнейшем дорожники уложат асфальтобетон, укрепят обочины и нанесут разметку.

Этот участок входит в опорную дорожную сеть Башкортостана и связывает несколько районов. Кроме того, в этом направлении расположено озеро Кандрыкуль, на котором любят отдыхать жители и гости республики. Благодаря ремонту этого участка поездки по дороге Белебей—Николаевка—Туймазы—Бакалы станут безопаснее и комфортнее.

Любовь Минакова, министр транспорта и дорожного хозяйства РБ

Напомним, ранее, в 2024 году, дорожники обновили примыкающий участок этой же трассы в Белебеевском районе — до границы с Туймазинским районом. Завершить ремонт планируют до конца 2025 года.

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства РБ. 

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