В Башкирии устанавливают основание на участке автодороги Белебей–Николаевка–Туймазы–Бакалы

Этот участок входит в опорную дорожную сеть Башкортостана и связывает несколько районов. Кроме того, в этом направлении расположено озеро Кандрыкуль, на котором любят отдыхать жители и гости республики. Благодаря ремонту этого участка поездки по дороге Белебей—Николаевка—Туймазы—Бакалы станут безопаснее и комфортнее.

Любовь Минакова, министр транспорта и дорожного хозяйства РБ