В Башкирии устанавливают основание на участке автодороги Белебей–Николаевка–Туймазы–Бакалы

В Туймазинском районе завершили фрезерование изношенного покрытия и приступили к устройству основания на участке автодороги Белебей–Николаевка–Туймазы–Бакалы. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» подрядная организация ведет работы между сёлами Анновка и Кальшали, сообщили в минтрансе республики.
В этом году планируется привести в нормативное состояние участок протяженностью 4,5 км. В дальнейшем дорожники уложат асфальтобетон, укрепят обочины и нанесут разметку.
Напомним, ранее, в 2024 году, дорожники обновили примыкающий участок этой же трассы в Белебеевском районе — до границы с Туймазинским районом. Завершить ремонт планируют до конца 2025 года.
Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства РБ.