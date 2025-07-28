Боец «Буба» из Башкирии продолжает бороться за победу в зоне СВО

Вернулся домой на реабилитацию, но снова рвётся в бой. Во время лечения после ранения боец с позывным «Буба» из Иглинского района встретился с волонтёрами штаба «Всё для Победы», которые на регулярной основе оказывают поддержку участникам СВО на фронте.
Получив четыре тяжелых ранения, боец мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным Буба после долгой реабилитации встал на ноги. И чтобы окончательно поправиться, вернулся домой, где, как известно, и стены лечат. Первым делом отправился к волонтёрам штаба «Всё для Победы», которые оказывают бойцам СВО регулярную поддержку.
Ветерану СВО показали склад готовой продукции — маскировочные сети, носилки и антидроновые одеяла. Искусством изготовления нашлемников поделился юный волонтер Иван Подгорный.
Во время встречи «Буба» рассказал членам волонтёрского штаба о службе в составе полка «Башкортостан», о своем боевом пути, героизме боевых товарищей.
Военнослужащий также встретился с главой администрации Иглинского района Гюзель Насыровой, которая и сама неоднократно приезжала в зону СВО, сопровождала гуманитарную помощь, которую собирали неравнодушные жители и волонтёры. Буба от лица бойцов поблагодарил её за внимательное отношение не только к участникам спецоперации, но и членам их семей, которые ждут своих дома. В ближайшее время Буба планирует вернуться к боевым братьям.
В отпуске, кроме реабилитации, «Буба» также обучается на водителя, чтобы получить права и овладеть еще одной военной специальностью, чтобы продолжить службу со своими боевыми товарищами до победного конца.