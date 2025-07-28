Боец «Буба» из Башкирии продолжает бороться за победу в зоне СВО

Что сказать по поводу этой работы? Выразить только благодарность, которые вкладывают в себя, свои силы, время личное, для того чтобы помочь нам, тем, кому сегодня там совсем нелегко. Просто по-человечески это всё приятно… Уважаемые волонтёры Иглино и Иглинского района, большая вам благодарность за то, что вы это делаете. На все 200 процентов будьте уверены, что вы делаете хорошее дело, и это дело помогает нам, участникам СВО. Это большая польза, спасибо вам большое.

позывной «Буба»