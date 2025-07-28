Боец «Буба» из Башкирии продолжает бороться за победу в зоне СВО

Вернулся домой на реабилитацию, но снова рвётся в бой. Во время лечения после ранения боец с позывным «Буба» из Иглинского района встретился с волонтёрами штаба «Всё для Победы», которые на регулярной основе оказывают поддержку участникам СВО на фронте.

Получив четыре тяжелых ранения, боец мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным Буба после долгой реабилитации встал на ноги. И чтобы окончательно поправиться, вернулся домой, где, как известно, и стены лечат. Первым делом отправился к волонтёрам штаба «Всё для Победы», которые оказывают бойцам СВО регулярную поддержку.

Что сказать по поводу этой работы? Выразить только благодарность, которые вкладывают в себя, свои силы, время личное, для того чтобы помочь нам, тем, кому сегодня там совсем нелегко. Просто по-человечески это всё приятно… Уважаемые волонтёры Иглино и Иглинского района, большая вам благодарность за то, что вы это делаете. На все 200 процентов будьте уверены, что вы делаете хорошее дело, и это дело помогает нам, участникам СВО. Это большая польза, спасибо вам большое.

позывной «Буба»

Ветерану СВО показали склад готовой продукции — маскировочные сети, носилки и антидроновые одеяла. Искусством изготовления нашлемников поделился юный волонтер Иван Подгорный.

Он подошел ко мне. Я рассказал, что плету нашлемники. Я сплёл уже 32 штуки. Он присоединился ко мне, я научил его их плести. Он сказал, что я сплёл нашлемников на целый взвод и это очень нужная вещь... Я горжусь, что помогаю участникам специальной военной операции, и я верю, что победа будет за нами.

Иван Подгорный, волонтёр штаба «Всё для победы» с. Иглино

Во время встречи «Буба» рассказал членам волонтёрского штаба о службе в составе полка «Башкортостан», о своем боевом пути, героизме боевых товарищей.

До сих пор он этого друга помнит. Меня это впечатлило, что после войны хотели с ним встретиться и порыбачить, съездить к нему на родину. Он очень сожалеет. И говорит, что все равно поедет к его родителям и на могилку схожу.

Татьяна Плотвина, куратор серебряных волонтеров «Молоды душой» Иглинского района
Фото №1 - Боец «Буба» из Башкирии продолжает бороться за победу в зоне СВО

Военнослужащий также встретился с главой администрации Иглинского района Гюзель Насыровой, которая и сама неоднократно приезжала в зону СВО, сопровождала гуманитарную помощь, которую собирали неравнодушные жители и волонтёры. Буба от лица бойцов поблагодарил её за внимательное отношение не только к участникам спецоперации, но и членам их семей, которые ждут своих дома. В ближайшее время Буба планирует вернуться к боевым братьям.

Отпуск по болезни, 45 дней мне дали на восстановление. По истечении поеду в часть проходить еще раз военно-врачебную комиссию, уже врачи будут смотреть, как я восстановился, оценивать моё физическое состояние и там уже принимать решение… Комиссию пройду, скажут: «Годен», дальше еду туда и всё.

позывной «Буба»

В отпуске, кроме реабилитации, «Буба» также обучается на водителя, чтобы получить права и овладеть еще одной военной специальностью, чтобы продолжить службу со своими боевыми товарищами до победного конца.

Волна
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