В Башкирии музей «Шульган-Таш» празднует три года со дня открытия

Open Air под открытым небом. На территории музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш» состоялся концерт, приуроченный к двойному празднику: трехлетию музея и включению пещеры Шульган-Таш в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Перед гостями и зрителями на сцене амфитеатра выступили фольклорные ансамбли, школьные танцевальные коллективы села Гадельгареево, а также звёзды башкирской эстрады. Несмотря на удалённость, пещера Шульган-Таш и одноименный музей остаются самыми посещаемыми объектами Башкортостана.

С 2018 года дальние залы с оригиналами рисунков закрыты. Детальные копии всех наскальных изображений, включая три ключевых панно «Лошади и знаки», Западное и Восточное, представлены в музее. А сам музей «Шульган-Таш» превращает экскурсию в путешествие сквозь эпохи, знакомя с жизнью древних людей, наскальными рисунками палеолита и древними легендами.