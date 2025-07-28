Тхэквондисты из Башкирии успешно выступили на мировом турнире в ОАЭ

Успех башкирских тхэквондистов на мировом турнире. Планетарные состязания по тхэквондо ВТФ прошли в Объединенных Арабских Эмиратах. За победу боролись порядка 600 тхэквондистов из 25 стран мира. В составе сборной нашей страны выступили 4 спортсмена из Башкортостана, которые сумели отличиться результатами и завоевать 12 наград разного достоинства.
В возрастной категории от 12 до 14 лет на первенстве мира Рената Мухамадиева стала обладательницей двух золотых медалей: в поединке и в дисциплине «стоп-балл». Анвар Фахретдинов завоевал два золота, а в формальном комплексе «хёнг» остановился на второй строчке.
В категории 10-11 лет Ксения Антышева боролась за награды в 5-ти дисциплинах и по итогам завоевала 4 золотых и одну бронзовую медали. На чемпионате мира среди ветеранов Айнур Фахретдинов стал обладателем двух наград высшего достоинства. Кроме того, сборная команда России стала победителем в общекомандном зачёте.