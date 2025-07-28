Тхэквондисты из Башкирии успешно выступили на мировом турнире в ОАЭ

Успех башкирских тхэквондистов на мировом турнире. Планетарные состязания по тхэквондо ВТФ прошли в Объединенных Арабских Эмиратах. За победу боролись порядка 600 тхэквондистов из 25 стран мира. В составе сборной нашей страны выступили 4 спортсмена из Башкортостана, которые сумели отличиться результатами и завоевать 12 наград разного достоинства.

В возрастной категории от 12 до 14 лет на первенстве мира Рената Мухамадиева стала обладательницей двух золотых медалей: в поединке и в дисциплине «стоп-балл». Анвар Фахретдинов завоевал два золота, а в формальном комплексе «хёнг» остановился на второй строчке.