В Башкирии завершился муниципальный этап спартакиады среди пенсионеров

Когда возраст не помеха. В спортивном комплексе «Чишмы» завершился муниципальный этап спартакиады среди пенсионеров. Поклонники здорового образа жизни и спорта среди старшего поколения выбирали себе испытания по душе и возможностям. Программа включала в себя дартс, настольный теннис, плавание, шахматы, а также сдачу нормативов ГТО — пресс, наклоны, отжимания.

Всего в мероприятии приняли участие более 20 человек со всего района. По инициативе главы Башкортостана Радия Хабирова, жителям республики в возрасте 60 лет и старше, выполнившим нормативы комплекса ГТО на знак отличия, выдаются сертификаты номиналом 10 тысяч рублей для получения физкультурно-оздоровительных услуг. Эта мера поддержки направлена на стимулирование активного образа жизни среди старшего поколения и повышение доступности спортивных занятий.