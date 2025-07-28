Помощь семьям и поддержка садоводов: итоги оперативки с Радием Хабировым

Работа студотрядов, помощь семьям СВО и поддержка садоводов. Об этом и не только говорили на еженедельном оперативном совещании в Правительстве региона. Власти также рассказали о реализации проекта «Производительность труда», экономический эффект которого составил порядка 4,5 миллиардов рублей.

Делать больше за то же время и без дополнительных затрат — главный принцип бережливого производства. За 6 лет проект по повышению производительности труда охватил 206 предприятий республики, где трудятся более 53 тысяч человек. Участников бесплатно обучают, как оптимизировать процессы на рабочем месте. Результат: на некоторых предприятиях удалось вдвое увеличить объемы производства.

Видно, как там меняется внешний вид предприятий – газоны пострижены, фасады приведены в порядок. Это вопрос уважения к труду и к людям, которые там работают. Потому что повышения производительности не может быть там, где нет нормальных условий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Основам бережливости на производстве учатся и студенты. На совещании рассказали об активизации деятельности студотрядов. До конца лета число трудоустроенных достигнет 7,5 тысяч человек. В прошлом году было в 2 раза меньше. Зарплата начинающих специалистов — от 25 до 112 тысяч рублей.

Примерно год назад мы начали уделять повышенное внимание студотрядам, и результаты уже есть. Для ребят это не только возможность заработать, это, прежде всего, общение и позитивные эмоции. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А еще это своеобразный рабочий туризм. Ведь трудятся студенты не только в республике, но и других регионах. Например, на Камчатке.

Власти активно помогают в трудоустройстве и ветеранам СВО, а также членам их семей. Уже более 2 тысяч человек обратились в центры занятости. Люди также могут рассчитывать на сертификаты на газификацию, бесплатные земельные участки или жилье по льготной стоимости. Популярной мерой поддержки остаётся санаторно-курортное лечение. Особое внимание детям бойцов. Всего в республике действуют 54 региональные меры поддержки.

На совещании речь зашла и о поддержке садоводов. В частности, главе доложили о неудовлетворительной организации мест для торговли в муниципалитетах. Где-то и вовсе нет нормальных прилавков для огородников. Радий Хабиров поручил исправить ситуацию.

Уже традиционно на оперативном совещании прошла церемония награждения. Госсовет Крыма передал председателю Конституционного совета Башкортостана Хайдару Валееву медаль в честь годовщины присоединения полуострова к России.