В Башкирии двух пострадавших в аварии с автобусом ждёт операция

Стало известно, как себя чувствуют пострадавшие в аварии с туристическим автобусом в Кигинском районе.

Напомним, 27 июля на 35 км автодороги Малояз – Верхние Киги водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В салоне находилось 43 пассажира. В аварии 26 пострадавших.

Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в Месягутовской ЦРБ. Им требуется операция. Ещё 6 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.