В Уфе в ночном пожаре погиб человек и двое пострадали

В Уфе в ночь с 28 на 29 июля произошёл крупный пожар. Подробности инцидента сообщили в МЧС.

На улице Маяковского огнём охватило квартиру в жилом доме. На место происшествия экстренно прибыли 25 человек личного состава и 7 единиц техники. Площадь открытого горения составила 4 кв.м.

Из зоны воздействия опасных факторов эвакуировали 10 человек. Самостоятельно жилое помещения покинули ещё 9. В сгоревшей квартире было найдено бездыханное тело 47-летней женщины. 69-летний мужчина и 57-летняя женщина были госпитализированы с признаками отравления продуктами горения.