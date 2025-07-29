Из Уфы в Таиланд запускают прямые рейсы

Чартерная авиакомпания AZUR air вместе с туроператорами открывает программу полётов из аэропорта «Уфа». С 7 ноября открывается направление в Пхукет, с 13 ноября — в Утапао (Паттайя). Частота рейсов: 1 раз в 12 дней по каждому направлению. На маршруте задействован самолёт, рассчитанный на 336 мест.