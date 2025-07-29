В Башкирии полностью сгорел автобус

Вчера, 28 июля, в Салавате пожарные ликвидировали возгорание автобуса. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным ведомства, автобус «ПАЗ «Вектор Некст» загорелся в ремонтно-механическом помещении. Спустя пять минут после получения сообщения о возгорании огнеборцы прибыли на место происшествия и приступили к тушению, обеспечив безопасность рядом стоящих автомобилей.

Открытое пламя удалось ликвидировать за шесть минут. Для тушения привлекались 12 специалистов и 3 единицы техники.

К счастью, никто не пострадал. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства возникновения пожара.