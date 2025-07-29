В Башкирии заметили медведицу с малышами

Туристы в Башкирии столкнулись с медведицей и её потомством. Подробности рассказали в Госкомитете по ЧС.

28 июля в службу спасения поступило сообщение от четырёх туристов. Они рассказали, что встретили в Баймакском районе медведицу с медвежатами. Машина отдыхающих сломалась по пути с Нугушского водохранилища, поэтому туристы обратились за помощью.