Жители Башкирии смогут наблюдать необычное астрономическое явление

В ночь с 29 на 30 июля жители Башкирии смогут наблюдать метеорный поток Южные Дельта Аквариды. Он активен с 12 июля по 23 августа, а его пик придётся на предрассветные часы 30 июля.

Как сообщили в Уфимском планетарии, оптимальное время для наблюдений — после 2 часов ночи, когда радиант потока будет находится невысоко над горизонтом. Максимальная активность ожидается около 3 часов ночи.

Для лучшего обзора астрономы рекомендуют выехать за город. В этом году условия будут благоприятными: Луна скроется за горизонтом 29 июля около 23:00 и не помешает наблюдениям.