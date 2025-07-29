В Башкирии погиб любитель пьяной езды

На улице Гоголя 38-летний мужчина на ВАЗ-2107 врезался в столб. Водителя экстренно госпитализировали с многочисленными травмами, однако он скончался в реанимации. Помощь врачей также потребовалась его 38-летнему пассажиру.

Стало известно, что погибший водитель ранее был лишён прав за вождение в нетрезвом виде. В 2023 году мужчина попался на повторном нарушении и был приговорён к 9 месяцам лишения свободы с лишением прав на 2 года.