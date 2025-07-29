Житель Башкирии спрятал тело убитого знакомого в сарае и скрылся

По данным прокуратуры республики, подсудимый около двух лет проживал у своего приятеля в деревне Сарсаз. В мае 2025 года ночью между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил знакомого. Потерпевший скончался от полученных травм. Утром следующего дня преступник спрятал тело в сарае и скрылся. Его задержали почти через неделю на трассе Уфа–Оренбург вблизи садового товарищества.