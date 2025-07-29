В Уфе готовятся к реставрации памятника Салавату Юлаеву

На площади имени Салавата Юлаева в Уфе идут предварительные работы по подготовке строительной площадки под будущие реставрацию и реконструкцию памятника. Всё в полном соответствии с планом. Территория огорожена.

Чтобы кран грузоподъемностью 300 тонн не давил на брусчатку, уложили специальные плиты, планируется обустройство строительно-бытового городка. Идет подводка временных инженерных сетей и демонтаж облицовки постамента из керамогранитных плит для дополнительного изучения. Уже сняли ограждение кургана. Сам памятник отправится на реставрацию осенью.