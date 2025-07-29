Студентка из Уфы стала лучшей в олимпиаде «Я-профессионал»

Выпускница УГНТУ Софья Фитерман стала обладательницей золотой медали всероссийской олимпиады студентов «Я-профессионал». Это один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». По итогам сезона девушка набрала 195 баллов из возможных 200. Как это было и как поддерживают ученых в Башкортостане?

Софья Фитерман проводит перерасчет данных на большую мощность с помощью математического моделирования. Это рутинная, но не менее сложная работа для любого химика-технолога. Метод распространенный, применяется в сфере нефтепереработки и газохимии. В режиме реального времени специалисты рассчитывают, что будет с аппаратами и как они себя поведут, если их оптимизировать.

Расчеты и создание 3D-моделей выполняются целиком на компьютере. Девушка занимается ими еще с первого курса бакалавриата. Накопленный опыт она применяет, проводя научные исследования и участвуя в конкурсах, за счет чего и получает президентскую стипендию и гранты. В олимпиаде «Я-профессионал» она два года назад стала бронзовым призером, а в этом году взяла уже золото.

Дистанционно, в течение трех дней Софье нужно было решить задачу: предложить варианты переработки тяжелой смолы пиролиза — жидкости, которую получают после термического разложения нефти, раньше ее утилизировали на продажу и не использовали как полезное сырье.

Сейчас в планах девушки поступить в аспирантуру УГНТУ и совмещать обучение с работой. Так, к работе в крупных компаниях региона и страны молодежь готова еще со студенчества. В Башкортостане реализуется ряд федеральных проектов, способствующих развитию перспективных ученых. Особой популярностью пользуется «Приоритет-2030». В основной этап программы вошли четыре ведущих вуза региона: БГМУ, УГНТУ, УУНиТ и БГАУ.



Наука в республике продолжает активно развиваться, основные направления — это создание и активная деятельность Евразийского НОЦ мирового уровня в Уфе, грантовая поддержка ученых, разработки молодых специалистов, укрепление материально-технической базы башкирских ВУЗов, а также создание Госкомитета, направленного на развитие научно-технологической сферы.

Башкортостан лидирует по уровню поддержки молодых ученых. За последние годы правительство вложило значительные ресурсы в создание условий для науки. Это финансовое обеспечение исследований, гранты, госпремии и награды.