Аделина Загидуллина провела зарядку участникам программы «Герои Башкортостана»

В парке «Патриот» в Чишминском районе для участников кадровой программы «Герои Башкортостана» организовали зарядку. Её провела олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина. Каждое утро у бойцов начинается по-спортивному.

Поддержать участников проекта регулярно приезжают выдающиеся атлеты и не только. В их числе самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин, гандбольная команда «Уфа-Алиса».