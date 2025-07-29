Аделина Загидуллина провела зарядку участникам программы «Герои Башкортостана»

В парке «Патриот» в Чишминском районе для участников кадровой программы «Герои Башкортостана» организовали зарядку. Её провела олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина. Каждое утро у бойцов начинается по-спортивному.
Поддержать участников проекта регулярно приезжают выдающиеся атлеты и не только. В их числе самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин, гандбольная команда «Уфа-Алиса».
А несколько дней назад на плацу бойцов приветствовали заместитель премьер-министра правительства республики — министр спорта Руслан Хабибов и 13-кратная паралимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Рима Баталова. Помимо утренних зарядок, именитые спортсмены проводят для бойцов мастер-классы. Так, ранее Аделина Загидуллина провела занятия по фехтованию для участников программы.