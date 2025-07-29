Жителя Башкирии приговорили к 12 годам колонии за попытку сбыта наркотиков

Салаватский городской суд вынес приговор 21-летнему мужчине, признанному виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Фото №1 - Жителя Башкирии приговорили к 12 годам колонии за попытку сбыта наркотиков

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в июне 2024 года он присоединился к преступной группе, занимавшейся бесконтактным сбытом наркотиков. Мужчина выполнял роль курьера: раскладывал синтетические наркотики по тайникам на территории Салавата. Всего был оборудован 71 тайник.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий при попытке размещения очередной партии запрещенных веществ злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 

Подсудимый частично признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Фото: прокуратура РБ.

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