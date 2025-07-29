Жителя Башкирии приговорили к 12 годам колонии за попытку сбыта наркотиков

Салаватский городской суд вынес приговор 21-летнему мужчине, признанному виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в июне 2024 года он присоединился к преступной группе, занимавшейся бесконтактным сбытом наркотиков. Мужчина выполнял роль курьера: раскладывал синтетические наркотики по тайникам на территории Салавата. Всего был оборудован 71 тайник.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий при попытке размещения очередной партии запрещенных веществ злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Подсудимый частично признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Фото: прокуратура РБ.