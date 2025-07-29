Жителя Башкирии приговорили к 12 годам колонии за попытку сбыта наркотиков

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в июне 2024 года он присоединился к преступной группе, занимавшейся бесконтактным сбытом наркотиков. Мужчина выполнял роль курьера: раскладывал синтетические наркотики по тайникам на территории Салавата. Всего был оборудован 71 тайник.