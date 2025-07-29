Пострадавшие в аварии с туристическим автобусом в Башкирии получат компенсации

Пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом в Кигинском районе будут выплачены компенсации. Как сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности, пассажиры автобуса были застрахованы, что дает им право на финансовую помощь.

Чтобы получить выплаты, пострадавшие должны обратиться в свою страховую компанию с заявлением, предоставить удостоверение личности, справку о ДТП от перевозчика, медицинские документы, подтверждающие полученные травмы и период нетрудоспособности, а также указать реквизиты своего банковского счета. Сумма компенсации будет зависеть от степени полученных травм.

Напомним, что инцидент произошел 27 июля на трассе Малояз - Верхние Киги. Водитель не справиться с управлением, и автобус вылетел в кювет. В результате аварии пострадали 26 человек, двоим из которых потребовалась операция.