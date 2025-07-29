В Башкирии конфликт между двумя мужчинами завершился ножевым ранением

В Караидельском районе в медучреждение доставили 33-летнего местного жителя с ножевым ранением. Об этом сообщили в региональном МВД.
В ходе расследования выяснилось, что конфликт между родственниками возник во время распития алкогольных напитков. Племянник забыл, что его телефон был подключен к зарядному устройству, и, заподозрив дядю в краже, начал с ним словесную перепалку. Поддавшись эмоциям и влиянию алкоголя, пожилой мужчина нанес удар ножом
В разгар конфликта к подозреваемому зашел сосед, который заметил драку и вмешался. Он разнял мужчин и вызвал скорую помощь. До приезда медиков пострадавший самостоятельно заклеил рану малярным скотчем, который принес сосед.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нож изъяли, а задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.