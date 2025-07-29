В Уфе женщина дважды переехала кота. Животное погибло. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как водитель сначала наехала на питомца, который лежал у подъезда дома, а затем сдала назад и вновь переехала животное, которое погибло в мучениях.

После этого уфимка как ни в чём не бывало зашла в дом. Местные жители уверены: женщина убила животное умышленно. В беседе с ними она призналась, что кошка заслуживала смерти, так как оставляла следы в подъезде. К слову, кот не был бездомным, у него был хозяин. Соседи уже написали заявление в полицию.