В Башкирии выявлено 37 случаев скрытого производственного травматизма

Сокрытый производственный травматизм и нелегальная занятость стали главными темами сегодняшней встречи с руководителем госинспекции труда. Организации проверяют на наличие обращений в больницы, правоохранительные органы, а также СМИ для получения помощи при травмах на рабочем месте.

В текущем году уже выявлено 37 сокрытых несчастных случаев, в том числе семь со смертельным исходом. Гострудинспекция предупреждает работодателей о необходимости официального трудоустройства и своевременного обращения при тяжелых ситуациях.