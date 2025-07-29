В Башкирии начали собирать школьные наборы для детей участников СВО

В преддверии нового учебного года первоклассники из семей участников СВО получили ценные подарки. В России открыт прием заявок на участие в традиционной благотворительной акции «Собери ребенка в школу».

Её проводит партия «Единая Россия». Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за поддержкой в общественные приемные партии или оставить заявку на официальном сайте. Цель — обеспечить детей необходимыми для учебы наборами.