Лучники Башкирии завоевали призовые места на турнире «Кубок Дружбы Народов»

Лучники Башкортостана успешно выступили на международном турнире «Кубок Дружбы Народов» в Екатеринбурге. Победителем одного из маршрутов стал Рушан Хасанов из Уфы, также мужчина по итогам двух маршрутов поднялся на вторую ступень пьедестала в абсолютном зачете, уступив лишь чемпиону мира Сергею Одинокову из Московской области.