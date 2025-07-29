Лучники Башкирии завоевали призовые места на турнире «Кубок Дружбы Народов»

Лучники Башкортостана успешно выступили на международном турнире «Кубок Дружбы Народов» в Екатеринбурге. Победителем одного из маршрутов стал Рушан Хасанов из Уфы, также мужчина по итогам двух маршрутов поднялся на вторую ступень пьедестала в абсолютном зачете, уступив лишь чемпиону мира Сергею Одинокову из Московской области.
Второе место занял Нуриман Хайруллин из Абзелиловского района. В соревнованиях приняли участие 25 стрелков из девяти стран. В личном первенстве состязались конники из России, Беларуси, Пакистана, Узбекистана, ЮАР, Турции, Гвинеи, Иордании и Йемена.