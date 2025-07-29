Сотрудник маркетплейса из Башкирии стал оператором БПЛА в зоне СВО

Участник специальной военной операции с позывным «Якут» из Кармаскалинского района выполняет задачи по разведке и охране на линии фронта. О бойце рассказали в администрации муниципалитета.

20-лений Никита Баширов из села Ильтеряково, который сейчас служит старшим оператором БПЛА, подписал контракт с Минобороны России в июле прошлого года.

Ранее «Якут» работал на распределительном пункте маркетплейса в Уфимском районе, но принял решение встать на защиту Родины.

В настоящее время он несёт службу в Луганской Народной Республике, где занимается разведкой местности и обеспечивает безопасность российских военнослужащих на передовой.

Никита столкнулся с множеством трудностей: его мама скончалась в 2021 году, а в 2023 году в зоне СВО героически погиб отец. Однако он не одинок — у него есть 14-летний брат Сергей и родственники, которые поддерживают и ждут его возвращения.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).