Радий Хабиров поздравил финалистов «Героев Башкортостана» с началом стажировки

В парке «Патриот» завершается первый модуль обучения участников проекта «Герои Башкортостана». Сегодня прошел День наставника. Ветераны и участники спецоперации впервые встретились с теми, под чьим руководством будут проходить стажировку. Это главы министерств, муниципалитетов, крупных компаний и депутаты Госсобрания. Впереди их ждет годовая стажировка. Поздравить финалистов с прохождением первого модуля и дать напутствия им и их наставникам приехал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

За столами — бурное обсуждение. Финалисты проекта «Герои Башкортостана» обговаривают детали будущей стажировки со своими наставниками. Это члены Правительства, главы муниципалитетов, руководители крупных предприятий. Сегодня они встретились впервые. Многие финалисты решили проходить обучение на малой родине. Как Данат Бикташев, у которого цель — помочь в развитии родного Стерлитамака.

Принять участие в проекте «Герои Башкортостана» желание изъявили более 2 тыс. человек. По этому показателю республика стала лидером в стране. Отобраны были только 70. Глава Башкортостана Радий Хабиров обратился ко всем с напутствием. Участникам программы он пожелал плодотворной работы, а наставникам — быть активными в деле обучения своих учеников.

Очень важно, чтобы вы дали нам обратную связь, рассказали, что ещё будет для вас интересно. Мы готовы приглашать вас на все мероприятия, которые проводит управленческая команда республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Для участников была подготовлена презентация о работе Правительства региона, Госсобрания республики, административно-территориальном устройстве республики. А главное, что у каждого наставник с богатым опытом. Например, глава администрации Баймакского района Азамат Идрисов, который провел в зоне СВО много месяцев и помогал восстанавливать инфраструктуру г. Красный Луч. Опытом решения сложнейших задач он готов делиться.

В ходе встречи также прозвучали и вопросы от финалистов. Радий Хабиров отметил, что готов помочь в общении с работодателями, чтобы участников программы отпускали на стажировки. Также глава региона отметил, что те, кто не попал в финал, все равно будут в поле зрения организаторов программы при наборе второго потока «Героев Башкортостана».