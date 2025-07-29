Радий Хабиров провёл встречу с представителями неформальных сообществ

Глава Башкортостана встретился с представителями неформальных молодёжных сообществ. Радий Хабиров предложил им на форуме «Будь с собой» проводить фестивали косплееров, любителей аниме, музыкантов, художников и танцоров в уфимском Дворце борьбы.

Почти сто ярких и креативных людей стали участниками форума «Будь с собой». Это не только художники, но и косплееры, представители самых разных субкультур. Организаторы события преследуют цель выстроить диалог с молодёжью, чтобы ребята могли реализовать себя в любимой сфере деятельности.

Уфимский «Арт-квадрат» — место встречи для креативной молодёжи. Узнать об их интересах и понять, в какой поддержке они нуждаются, решил лично Радий Хабиров. К примеру, косплееры рассказали главе республики о своих сообществах. Ежегодно в столице проводится крупнейший в ПФО аниме-фестиваль. Ведь одеваться в костюмы любимых персонажей компьютерных игр, анимационных фильмов и любоваться ими предпочитают более 5 тыс. жителей Башкортостана.

Руководителю республики представили и проекты современных художников. В частности, в стрит-арт искусстве. Кирилл Ильин прошёл отбор в фестивале ПФО «ФормАрт». Его проект сейчас реализуют в городе Агидель, где на фасаде дома появится мурал «Всадники» в память о подвиге 112-й Башкавдивизии. Художники говорят о необходимости расширения арт-индустрии.

О своём творчестве рассказали музыканты, а также танцоры, исполняющие номера в стиле кей-поп. Выслушав представителей неформальных субкультур, Радий Хабиров предложил им собраться всем вместе и провести в Уфимском дворце борьбы общее большое мероприятие.

Ведь наша задача какая? Чтобы каждый человек мог получить возможность своей самореализации, вот они реализуются вот в таких неформальных сообществах, которые, может быть, нам и не ведомы и у кого-то могут вызвать смущение. Но они очень талантливые, очень чистые, очень правильные ребята. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Затронули и тему поддержки малого бизнеса. В частности, небольших ателье, которые создают костюмы для косплееров и современную одежду. Так, уфимцы Данис Тухватуллин и Анастасия Радышевцева совместно ведут бизнес уже несколько лет. Товары экспортируют в 60 стран мира.