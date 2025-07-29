Центробанк впервые за два года начал снижение ключевой ставки

К концу года ключевую ставку могут снизить до 14–16%. Такие прогнозы дают эксперты на фоне общей экономической ситуации и по итогу двух последних заседаний Центробанка. ЦБ впервые за последние два года начал снижать этот показатель.

«Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста». С такой формулировкой выступил центробанк, объявляя о снижении ключевой ставки. Момент в некотором смысле переломный. После продолжительного увеличения показателя до 21%, он упал практически сразу на три пункта.

Перегрев экономики снижается быстрее, чем ожидалось. Жесткость денежно-кредитной политики, на которой настаивал центральный банк, себя оправдала и оправдывает быстрее. Если такая тенденция сохранится, то ключевая ставка, ставка рефинансирования, она же, будет снижаться и в дальнейшем. Евгений Декатов, директор центра финансовых исследований Республики Башкортостан

Чем дешевле деньги в экономике, тем быстрее их оборот и выше деловая активность. Высокие кредиты не позволяли предпринимателям развиваться. Вот, например, цех по производству полуфабрикатов в Кигинском районе. Здесь уже давно планируют расширяться.

Впрочем, о быстром эффекте от снижения ставок говорить нельзя. Уменьшение на 3% не сильно повлияет на ситуацию с покупательской способностью. Пока банки в основном сократили выгоду по вкладам, а вот кредиты — их основной доход — дешевеют гораздо медленнее. Но все равно хранить деньги на депозитах — основная рекомендация экспертов.

А вот с покупкой недвижимости, которая всегда считалась в цене, пока лучше не торопиться. Минус 1–2% по ипотеке не делают ее приобретение выгодным инвестиционным вложением. На рынке может появиться больше предложений от продавцов, но число покупателей особо не вырастет.