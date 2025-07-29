Должен знать каждый: как распознать лже-газовиков

Чаще всего мошенники переодеваются в спецформу и даже демонстрируют удостоверения, похожие на настоящие. Но сейчас специалисты используют документы в виде пластиковой карты с QR-кодом, который можно сканировать с помощью смартфона. Также гражданам стоит позвонить в контакт-центр «Газпром Межрегионгаз» и уточнить, их ли сотрудник проводит обход.