В Башкирии молодые учителя выбирают сельские школы благодаря программам поддержки

Молодые педагоги выбирают работу в сельской местности и не жалеют. Благодаря республиканским программам поддержки, «Земские учителя» могут не только реализовать себя в профессии, но и получить значительную финансовую поддержку на строительство дома до миллиона рублей. А «Ежегодный грант молодым учителям» суммой в 690 тысяч рублей за 6 лет получили почти 700 начинающих специалистов.

Пасы, передачи, повороты — отработать технику владения мячом — задача не из простых, но с таким тренером школьникам подвластно любое кольцо. Вот уже 14 лет Вадим Шинов прививает любовь к спорту у детей и подростков. Последние 2 года преподает физкультуру на родине, в гимназии с. Кармаскалы.

Педагог преуспел не только в спортивных дисциплинах. Вадим Шинов — классный руководитель шаймуратовцев, которые под его наставничеством стали двукратными победителями республиканских «шаймуратовских игр».

За заслуги и достижения в 2025 году преподаватель стал обладателем ежегодного гранта молодым учителям и получил поддержку от республики в размере 690 тыс. рублей.

Вернулась в родное село и жительница Калтасинского района Татьяна Здорова. В 2020 году она стала участницей программы «Земский учитель» и вот уже 5 лет, согласно договору, преподает математику в школе №2 с. Краснохолмский, став одним из лучших учителей Калтасинского района. На полученный грант педагог построила дом.

Сегодня в Башкортостане успешно действуют федеральные и республиканские программы, которые стали одними из важных механизмов поддержки сельских специалистов. На селе нужны и молодые учителя, и педагоги с опытом. И республика активно их поддерживает.

Так, за пять лет реализации «Земского учителя» 152 педагога переехали жить и работать в деревни и села минимум на 5 лет и получили финансовую поддержку в размере 1 млн рублей. С 2019 года ежегодные гранты молодым учителям в размере почти 700 тысяч рублей получили 675 начинающих педагогов. Алия Гилязетдинова, начальник отдела кадровой политики управления кадровой, юридической работы и делопроизводства Министерства просвещения Республики Башкортостан