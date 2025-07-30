В Башкирии авария унесла жизнь велосипедиста

Сотрудники Госавтоинспекции Архангельского района выясняют обстоятельства ДТП с погибшим велосипедистом. Авария произошла вчера ближе к полуночи на 53 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк.

По предварительным данным, 23-летний житель Челябинской области, управляя автомобилем «Лада Гранта», направлялся в сторону Белорецка и совершил наезд на 45-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

К сожалению, пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка.