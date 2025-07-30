В Уфе полицейские пытались поймать водителя-подростка

В Уфе произошла погоня за водителем-подростком. Об этом рассказали в ГАИ.

29 июля вечером инспекторы дорожно-патрульной службы заметили подозрительный «Хёндай Крета». Водитель проигнорировал просьбу остановиться. Началась погоня по жилому комплексу «Сосны». Автомобиль удалось остановить через 4 минуты.

За рулём авто оказался трезвый 17-летний подросток. Он сообщил, что взял машину у родителей без разрешения, чтобы покатать друзей. К слову, товарищи подростка сбежали с места происшествия сразу, оставив друга одного.

На место вызвали маму горе-водителя. Машину переместили на штрафстоянку. В отношении подростка составили протокол. Привлечь к ответственности собираются и родителей юного водителя.