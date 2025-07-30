В Башкирии на трассе Р-240 проходят сплошные проверки водителей

Сегодня, 30 июля, на 163 км автодороги Р-240 Уфа – Оренбург сотрудники ГАИ проводят массовые проверки водителей. Инспекторы останавливают все автомобили на заранее выбранном безопасном участке трассы.

Цель мероприятий – профилактика дорожно-транспортных происшествий и пресечение грубых нарушений ПДД, включая управление транспортом в состоянии опьянения и нарушения правил перевозки детей.

Глава Госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов отметил, что «сплошные» проверки – эффективная мера для повышения безопасности на дорогах.