В Уфе спасли котенка из 10-метрового водостока

Накануне вечером в Уфе произошел необычный случай — котенок провалился в водосток между двумя зданиями на глубину 10 метров. Питомец не смог выбраться самостоятельно.

На место происшествия прибыли сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты города. Для спасения животного специалистам пришлось использовать оборудование для резки металла и альпинистское снаряжение, чтобы спуститься в узкое пространство.

После проведенной операции котенка успешно извлекли из водостока. К счастью, он не пострадал и был возвращен радостной хозяйке.