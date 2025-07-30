В Уфе пьяный водитель перевернул «Киа Рио»

Сегодня утром, 30 июля, в Уфе произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла на улице Фронтовых бригад. Водитель за рулем «Киа Рио», двигавшийся в сторону улицы Георгия Мушникова, не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение и перевернулся.

К счастью, обошлось без пострадавших. Медицинское освидетельствование показало 0,625 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя.

По факту ДТП начато административное расследование.